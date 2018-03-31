ФБР посетило организаторов акции "Бессмертный полк" в Сиэтле

СИЭТЛ, 31 мар — РИА Новости, Михаил Тургиев. Агенты ФБР незадолго до объявления о закрытии генконсульства в Сиэтле приходили к россиянам, имеющим отношение к местной общественной организации "Российско-американская инициатива о сотрудничестве", которая обеспечивает проведение в городе акции "Бессмертный полк", сообщил в пятницу РИА Новости ее руководитель Сергей Гладыш.

"На прошлой неделе, буквально за неделю об объявлении о закрытии консульства (в Сиэтле — ред.) агенты ФБР обошли пять или шесть наших. Интересно, что из этих пяти-шести даже не все у нас в активе", — сказал он.

Он пояснил, что активом считается костяк из примерно 15 человек, которые непосредственно занимаются организацией мероприятий для соотечественников, в том числе акции "Бессмертный полк". По его словам часть людей, которым нанесли визит агенты, это просто те, кто приходили на мероприятия и знают организаторов.

"К ним приходили и спрашивали "А что это за ребята? Вроде как, мы видим, вы с ними знакомы? А они получают задания из Москвы?" Вот такие вопросы", — рассказал Гладыш. По его словам, ощущение неприятное, но "жить не мешают".

"Мы же уверены в нашей невиновности. И мы им об этом говорим. Мы ни от кого ничего не скрываем, мы открыто говорим, что мы против внешней политики США, но мы имеем на это право", — говорит активист.

По его словам, в этом году посольство РФ в США впервые готовится выделить средства на поддержку проведения "Бессмертного полка". "Не должно быть каких-то юридических проблем. Могут какие-то вопросы возникнуть, но мы готовы на них ответить", — уверен собеседник агентства.

По его словам, в США нет закона, который запрещал бы посольств выделять, а официально зарегистрированной общественной организации брать деньги на проведение культурных мероприятий. "Мы можем объяснить, для чего эти деньги выделены, на какие статьи расходов они пошли. Все это открыто", — заверил Гладыш.

Объединение, на основе которого впоследствии была создана организация, было сформировано группой русскоязычных студентов Вашингтонского университета в Сиэтле в 2012 году. Там они проводили дискуссии, кинопоказы, организовывали поездки американских студентов в Россию. По окончании вуза выпускники решили продолжить свою общественную деятельность и создали общественную организацию. Сейчас она ежегодно обеспечивает проведение акции "Бессмертный полк" в Сиэтле.

Ранее власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле, выражая солидарность с Великобританией в связи с "делом Скрипаля". В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.