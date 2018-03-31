ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости. Американские спецслужбы пытаются заставить высылаемых из США российских дипломатов предать родину, уточнил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Мы знаем о подходах американских спецслужб, которые, если говорить дипломатично, пытаются установить неформальные отношения с нашими дипломатами, а по сути дела заставить их предать свою страну", — заявил Антонов в пятницу журналистам.
"Хочу сказать, что это не единичные случаи, и я вынужден сообщать о них в Москву", — добавил посол.
Ранее власти США потребовали, чтобы 60 российских дипломатов покинули страну, а также закрыли генконсульство РФ в Сиэтле. Решение было принято под предлогом того, что дипломаты якобы занимались шпионажем в США, а также в знак солидарности с властями Великобритании по "делу Скрипаля".
По его словам, напрашивается ответ, что "дело Скрипалей" по сути является "лишь поводом для этого всплеска русофобии, для того чтобы американцы предприняли жесткие неадекватные провокационные шаги в отношение российских дипломатов и российской дипломатической собственности".
Антонов добавил, что на вопрос, возможна ли в американском суде ситуация, когда человека осудят на основании предположений, его собеседники "лишь улыбались в ответ".