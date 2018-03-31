МИД Канады оценил ответные меры России по высылке канадских дипломатов

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. МИД Канады считает неоправданными принятые Россией меры по высылке канадских дипломатов после аналогичного решения канадских властей в связи с "делом Скрипаля", сообщается в Twitter канадского дипломатического ведомства.
Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, а также США и Канада в понедельник приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля".
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.