Посольство России обвинило Британию в "грубой провокации"

ЛОНДОН, 31 мар – РИА Новости, Мария Табак. Посольство России охарактеризовало досмотр в Лондоне самолета "Аэрофлота" как "еще одну грубую провокацию британских властей", связывает инцидент с "политикой враждебности" Великобритании по отношению к Москве.
"Естественно, мы тщательно проанализируем то, что случилось. На данный момент у нас нет иного объяснения, кроме как то, что произошедшее в "Хитроу" так или иначе связано с той политикой враждебности, которую правительство Великобритании проводит в отношении России", — сказал представитель посольства.