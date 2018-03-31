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Последний день Тиллерсона: Госдеп замер в ожидании нового главы ведомства

00:1331.03.2018
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© AP Photo / Andrew HarnikГосударственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фотоГосударственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik

ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости. Шестьдесят девятый госсекретарь США Рекс Тиллерсон формально заканчивает свою работу в полночь на 31 марта (7 утра мск). Он был отправлен в отставку президентом США Дональдом Трампом 13 марта, который предложил назначить вместо него директора ЦРУ Майка Помпео.

Американский политик Джон Болтон. Архивное фото
© Flickr / Gage Skidmore
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Фактически Тиллерсон ушел из госдепа сразу после объявления об отставке, а исполняющим обязанности остался замглавы госдепа Джон Салливан. В своей должности Тиллерсон пробыл чуть более 400 дней, заняв по этому показателю 15-е место с конца в американской истории.

Во время его работы госдеп покинуло внушительное число карьерных дипломатов, а те опустевшие должности так и оставались незаполненными, что вызывало много вопросов к эффективности работы госдепа.

Одной из главных целей Тиллерсона была, в частности, реформа государственного департамента. Так, он хотел перенести свой опыт работы в нефтяной компании ExxonMobile на госструктуру, сделав ее более эффективной. Однако завершить столь грандиозные планы у него так и не получилось. Тиллерсон оставляет ведомство со значительно сокращенным бюджетом по сравнению с предыдущими годами, и пока неизвестно, продолжит ли его дело Помпео в случае утверждения на посту.

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© AP Photo / Evan Vucci
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Последнее слово Тиллерсона

На прошлой неделе Тиллерсон выступил перед сотрудниками госдепартамента и журналистами с прощальным словом. С самого начала своей работы он говорил о том, что Вашингтон — крайне сложное место из-за постоянной борьбы и козней чиновников. С этим чувством он и покинул американскую столицу.

"Он может быть очень подлым городом… но вы можете не принимать в этом участия. Каждый из нас сам принимает решение, кем мы хотим быть и как будут относиться к нам, и как мы будем относиться к другим", — сказал Тиллерсон.

В этой связи он призвал бывших коллег сохранять взаимоуважение и доброту.

Бывший государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
Тиллерсон пожелал сотрудникам госдепа сохранять взаимоуважение в Вашингтоне
"Я хочу попросить, чтобы каждый из вас продолжал относиться друг к другу с уважением, независимо от должности, занимаемой в жизни позиции или роли, каждый из вас важен для госдепартамента, мы все лишь люди, которые пытаемся делать свое дело. В завершении я хочу, чтобы каждый из вас каждый день делал хотя бы одно доброе дело для другого", — обратился Тиллерсон к сотрудникам госдепартамента.

Он говорит, что о своем увольнении узнал по телефону, а не по итогам личной встречи, хотя 13 марта находился в Вашингтоне, как и Трамп. По словам экс-заместителя госсекретаря Стива Голдстейна, Тиллерсон "намеревался остаться на посту из-за существенного прогресса, достигнутого в сфере национальной безопасности, не говорил с президентом и не знает о причинах" увольнения. Это заявление Голдстейн сделал еще будучи замгоссекретарем. После этих слов он был уволен.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Недостаточно жесткий": чем запомнится Тиллерсон
Уход Тиллерсона не стал большим сюрпризом. Американские СМИ сообщали еще летом 2017 года, что он хотел оставить свой пост. Разногласия между ним и Трампом касались довольно широкого круга вопросов: КНДР, Ирана, России, Афганистана.

По данным источников агентства Рейтер, глава аппарата Белого дома Джон Келли до последнего пытался защитить госсекретаря, но Трамп окончательно потерял терпение из-за склонности Тиллерсона противоречить ему по целому ряду вопросов.

Главу ЦРУ перемещают в Госдеп

В прошлый понедельник пресс-служба Белого дома сообщила, что Трамп официально внес на утверждение сената кандидатуру Майка Помпео на пост госсекретаря.

Согласно регламенту, сначала Помпео должен будет утвердить комитет сената по иностранным делам, а потом — полный состав палаты (100 человек). Утверждение на должность в обоих случаях происходит простым большинством голосов.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
© AP Photo / Carolyn Kaster
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Дата слушаний сенаторов с Помпео пока неизвестна.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в связи с назначением Помпео госсекретарем США вряд ли стоит опасаться ухудшения двухсторонних отношений, упасть ниже пола нельзя.

"Понимаете, вряд ли можно упасть ниже пола. Поэтому в этом плане опасаться дальнейшего ухудшения вряд ли приходится, но в любом случае, конечно, остается надежда на конструктивизм и трезвый подход во взаимных отношениях. Эта надежда остается всегда", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле опасения, что после назначения "ястребиного" Помпео отношения между Москвой и Вашингтоном могут еще более осложниться.

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В мире
Комментарии
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Оксана Щекарева
Так, он хотел перенести свой опыт работы в нефтяной компании ExxonMobile на госструктуру, сделав ее более эффективной. Однако завершить столь грандиозные планы у него так и не получилось.

РИА Новости ria.ru/world/20180331/1517658216.html

Надо полагать недостаточно внимания уделил внешней политике, поэтому во внутренней не вышло. Хотя если бы больше внимания своим планам, а не пустым разборкам грандиозный план удался бы. Просто направь внимание перед свои носом...а он постоянно то в Сирии, то на Украине, то в России, то в Афганистане...какой однако длинный нос у представителей американской структуры, как и руки Вашингтона) Очень интересно, как следующий возьмётся за вышеперечисленные центры внимания своей работы. Далеко же гуляют деньги EM, никак не хотят идти под контроль. Хорошо, что дамба цела и люди в Безопасности.
00:30
31.03.2018
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