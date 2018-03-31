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США и Великобритания требуют выслать дипломатов. Болгария отказывает

08:0031.03.2018
(обновлено: 08:04 31.03.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкУчастники мероприятий, посвящённых празднованию 140-летия освобождения Болгарии от османского ига в ходе Русско-турецкой войны в СофииУчастники мероприятий, посвящённых празднованию 140-летия освобождения Болгарии от османского ига в ходе Русско-турецкой войны в Софии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Игорь Кармазин. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил об "отсутствии доказательств, указывающих на вину Москвы", и отказался высылать российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Не все болгарские политики с ним согласны, но его сторонников сейчас в Софии все-таки больше.

Болгар интересует "Турецкий поток"

Премьер-министры Болгарии и Польши Бойко Борисов и Беата Шидло во время пресс-коференции в Софии. 20 сентября 2017
© REUTERS / Stoyan Nenov
Болгария выступит в Совете Евросоюза за отмену антироссийских санкций
Как показали итоги последних президентских выборов, общественное мнение Болгарии по отношению к России расколото. В 2017-м на посту президента антироссийски настроенного Росена Плевнелиева сменил друг Москвы Румен Радев. Теперь София корректирует внешнеполитический курс. И пробует себя в роли "моста между Востоком и Западом", рассчитывая на доверительные отношения как с Кремлем, так и с Белым домом.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПамятник советскому солдату-освободителю "Алёша" в болгарском городе Пловдив на холме Бунарджик
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Памятник советскому солдату-освободителю "Алёша" в болгарском городе Пловдив на холме Бунарджик

Раньше Софии это не удавалось. Под давлением США и ЕС премьер Борисов отказался от проекта газопровода "Южный поток", который должен был пройти через болгарскую территорию. И отозвал согласие на строительство атомной электростанции "Белене", заплатив Москве серьезную неустойку. Болгария понесла большие финансовые и моральные потери, и идти на дальнейшее обострение с Россией власти балканской страны не хотят.

К тому же у Москвы есть новый козырь для игры на болгарском направлении: проект газопровода "Турецкий поток". В Софии видят, насколько ненадежна Украина в качестве транзитера газа, и предпочли бы получать голубое топливо по обходному пути с юга. В марте президент Владимир Путин и премьер Борисов обсудили возможность создания ветки трубопровода, которая вела бы в Болгарию. По сообщению ресурса news.bg, к проекту АЭС "Белене" тоже могут вернуться.

Противники России в меньшинстве

Трубы для строительства Турецкого потока. Архивное фото
© Фото : TurkStream
Болгария во вторник подпишет с Сербией соглашение по "Турецкому потоку"
В разговоре с РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель назвал новый курс болгарских властей "выправлением дисбаланса", сложившегося в последние десятилетия. Перемены стали неизбежны после президентских выборов 2017 года. "Радев шел на них под лозунгами улучшения отношений с Россией. И победил. Он должен продемонстрировать, что его слова не пустой звук. Победа Радева сказалась и на всех остальных звеньях власти. Бойко Борисов, потерпевший поражение, также с тех пор ведет себя более осмотрительно. А в прошлом многие антироссийские шаги были связаны как раз с ним", — говорит Кандель.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПрезидент Болгарии Румен Радев на праздничных мероприятиях, посвященных 140-летию освобождения Болгарии от османского ига в ходе Русско-турецкой войны 1877&minus;1878 годов
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Болгарии Румен Радев на праздничных мероприятиях, посвященных 140-летию освобождения Болгарии от османского ига в ходе Русско-турецкой войны 1877−1878 годов

Перемены в высших эшелонах болгарской власти не означают, однако, разворота к России. Против выступают многие функционеры партии ГЕРБ, у которой больше всего депутатов в парламенте. При обсуждении судьбы российских дипломатов в законодательном собрании состоялся обмен мнениями на повышенных тонах. Глава фракции ГЕРБ Цветан Цветанов заявил, что у Болгарии нет другого выбора, кроме солидарности с Вашингтоном и Лондоном. И обвинил дружественных России социалистов в попытке вывести Болгарию из ЕС. Однако противники Кремля все-таки оказались в меньшинстве.

"В массе своей болгары доброжелательно настроены к России. Они не забыли вклад нашей страны в освобождение от османского ига. В Болгарии действуют партии, которые можно назвать пророссийскими, прежде всего это относится к "Атаке". Консерваторы из этого объединения входят в правящую коалицию, что ограничивает маневр для Борисова и влияет на его политику в отношении Москвы", — резюмирует Кандель.

Мост между Россией и США

Кафе в болгарском Несебре
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Болгария сделает предложение, от которого туристы РФ не смогут отказаться
Решение Болгарии отказаться от высылки дипломатов повышает ее ставки в геополитической игре. На фоне противостояния Москвы и Вашингтона формируется запрос на компромиссную позицию, которую могли бы предложить страны, воздержавшиеся от резких шагов как против России, так и против США. Традиционно на эту роль претендует Австрия, из соображений нейтралитета не вступающая в блок НАТО. Как и София, Вена видит себя мостом между Востоком и Западом и готова стать посредником.

По мнению заместителя директора Центра политических технологий Алексея Макаркина, Болгарии труднее освоиться в этой роли из-за того, что балканская страна слишком зависима от структур ЕС и НАТО. Опыта длительного противостояния иностранному давлению у Софии нет. "На сегодняшний день Болгария обосновывает свою точку зрения ссылкой на позицию ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия. — Прим. ред.). Ее эксперты еще не вынесли вердикт. В любом случае Болгария — член Североатлантического альянса. В качестве полностью нейтрального игрока ей позиционироваться нельзя", — резюмирует Макаркин.

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