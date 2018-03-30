Антонов призвал страны Запада уважать национальные интересы России

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Инцидент в Солсбери стал толчком для ухудшения отношений России и Запада, но настоящая причина — в независимой политике России и ее нежелании поддерживать все инициативы западных стран, заявил в интервью телеканалу NBC российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Трагедия в Лондоне была просто толчком для наших плохих отношений, для выдворения дипломатов и закрытия нашего консульства в Сиэтле", — сказал Антонов. По его словам, Россия продемонстрировала, что имеет собственные национальные интересы и не намерена поддерживать все инициативы западных стран.

"Мне кажется, что в последние годы мы начали показывать нашу независимую политику… Мы хотели бы, чтобы вы, США и Запад, уважали национальные интересы России", — заявил посол.

На этой неделе ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает и уже принимает ответные меры.