Трамп и Эрдоган обсудили по телефону Сирию и Ирак, сообщил источник

АНКАРА, 30 мар — РИА Новости. Президенты Турции Тайип Эрдоган и США Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ираке и борьбу с терроризмом, а также подтвердили союзнические отношения своих стран, сообщил журналистам в пятницу источник в администрации турецкого лидера.

"Два лидера провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили последнее развитие ситуации в Сирии и Ираке, борьбу с терроризмом, подтвердили дух союзнических отношений между США и Турцией", — сказал источник.

Отношения между Турцией и США находятся в кризисе из-за поддержки, оказываемой США силам самообороны сирийских курдов, которых Анкара считает террористической группировкой, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Вашингтон объясняет свои действия борьбой с террористической группировкой ИГ*.

Ранее Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и предложил назначить на этот пост директора ЦРУ Майка Помпео. Обязанности госсекретаря США временно исполняет Джон Салливан. В связи с этим глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу перенес свой визит в США, намеченный на 19 марта.

*Запрещенная в России террористическая организация