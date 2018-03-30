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Афины и Скопье согласовали следующие шаги по решению "македонской проблемы"

23:0830.03.2018
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЯхты в порту Афин. Архивное фотоЯхты в порту Афин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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АФИНЫ, 30 мар — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас заявил, что вместе с коллегой из Скопье Николой Димитровым они обсудили методы решения проблемы названия бывшей югославской республики Македония и согласовали следующие шаги.

Средневековая крепость Скопско Кале в городе Скопье в Македонии. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заев: новое название Македонии должно соблюдать достоинство Скопье и Афин
Котзиас сообщил об этом журналистам после переговоров с Димитровым в Вене в присутствии в присутствии спецпредставителя генсека ООН Мэтью Нимица. Текст выступления греческого министра распространила пресс-служба МИД страны.

"Я думаю, что мы делаем трудные шаги, но все шаги приближают нас к возможности решения", — сказал Котзиас, отвечая на вопрос, стали ли стороны ближе к решению проблемы названия.

На вопрос, было ли какое-либо сближение по основным вопросам, где есть разногласия, министр ответил: "Было достигнуто сближение по методу, который позволит решить проблему".

"Мы подробно записали то, с чем согласны и с чем мы не согласны. Мы определили основные вопросы для каждой стороны, и я надеюсь, что на нашей следующей встрече мы будем готовы сделать большой шаг", — сказал Котзиас.

"Я также должен сказать вам, что наши дипломаты проделали значительную работу, которая вместе с обсуждением решения проблемы наименования сформировала позитивную будущую повестку сотрудничества и общий курс двух государств, поскольку, как я надеюсь, будет решен вопрос с названием", — сказал глава МИД.

Он сообщил также, что сделаны все необходимые шаги, есть планирование и согласие по следующим министерским встречам.

Глава МИД Греции Никос Котзиас. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава МИД Греции: от решения "македонской проблемы" выиграют обе стороны
Вместе с тем МИД Греции в пятницу вечером опроверг "провокационную" публикацию одного из греческих интернет-изданий о якобы согласии Скопье внести некоторые изменения в конституцию страны.

"Ни один дипломатический или иной греческий источник не утверждал, что Скопье заявлял о готовности к некоторым изменениям в конституции страны. Это сообщение является преднамеренной провокацией со стороны того, кто передал эту информацию", — говорится в заявлении МИД, поступившем в РИА Новости.

Спецпредставитель генсека ООН Нимиц высказал оптимизм после переговоров.

"По моему мнению, есть значительное улучшение по различным темам. Есть сложные проблемы, которые необходимо решить, все еще есть разногласия. Мы работаем очень конструктивно, у нас были конструктивные встречи, и это позволяет нам быть оптимистами в отношении будущего", — сказал Нимиц, чье выступление транслировало греческое телевидение.

"Конструктивной" назвал трехстороннюю встречу и Димитров, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

Вид на Скопье. Архивное фото
© Flickr / keepwaddling1
В столице Македонии протестующие сожгли греческий флаг
По его словам, был достигнут относительный прогресс, но есть и сложные проблемы. Стороны записали, что важно для каждой стороны и можно ли найти компромисс по разногласиям.

"Неудивительно, что чем ближе мы приходим к осязаемому решению, тем больше трудностей обнаруживается", — заметил министр, которого цитирует агентство.

История вопроса

Котзиас и Димитров провели вторые за неделю переговоры. До этого переговоры прошли в Скопье, куда впервые за 12 лет прибыл авиарейс из Афин.

Вид на город Афины. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Родионов
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В Афинах считают возможным за два месяца решить "македонскую" проблему
Греция требует изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и считает, что Скопье проводит политику ирредентизма, то есть попыток воссоединения территорий с разделенным народом в рамках единого государства. Хотя под конституционным названием "Республика Македония" страну признают 142 государства, из-за позиции Греции в международные организации она входит под названием "бывшая югославская республика Македония"

Спор между двумя странами, тянущийся почти 30 лет, мешает приему страны в НАТО и Евросоюз.

В связи со стремлением Североатлантического альянса уже в июле принять в свои ряды Скопье, переговоры активизировались в последние месяцы.

Предложенный Грецией план урегулирования основывается на переговорных позициях греческого правительства – "составное наименование, которое будет применяться для всего, и предусматривает необходимость изменения конституции соседней страны".

В Афинах исходят из того, что название страны с определением уточнит, что оно ни географически, ни исторически не связано с греческой Македонией. В Греции надеются, что в соседней стране прекратят использовать символы и имена исторических личностей, которые им не принадлежат. Название должно быть erga omnes, то есть для любых целей: не может за рубежом использоваться одно название, а в конституции — другое.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Архивное фото
© Пресс-служба премьер-министра Греции, Andrea Bonetti
Ципрас заявил об окне возможностей для решения "македонского вопроса"
В Скопье также заявляют о возможности компромисса, однако руководители государства выступали против изменений в конституции. Среди других сложных проблем — вопрос о национальной идентичности.

В Афинах отмечают, что нынешнее правительство в Скопье не располагает необходимым количество голосов для проведения конституционных изменений, и часть общества выступает против изменения названия.

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