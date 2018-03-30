Силовики три раза за сутки нарушили "пасхальное" перемирие в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (300)

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками. Архивное фото

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками. Архивное фото

ЛУГАНСК, 30 мар —РИА Новости. Украинские силовики три раза за сутки нарушили "пасхальное перемирие", обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В пятницу в Донбассе вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"В 21.40 зафиксирован третий обстрел ЛНР. ВСУ из вооружения БМП открыли огонь с направления Луганское по позициям ЛНР в районе Логвиново", — заявил Марочко.