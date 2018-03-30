Досмотренный британской полицией лайнер вылетел из Лондона

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Досмотренный британской полицией в аэропорту "Хитроу" самолет "Аэрофлота" вылетел из Лондона в Москву, посадка ожидается в 1.26 мск, сообщается на сайте московского аэропорта "Шереметьево".

Из онлайн-табло следует, что вылет состоялся в 22.55 мск, хотя по расписанию он должен был вылететь в 17.15 (19.15 мск).

Ранее британская полиция и таможня провели досмотр воздушного судна "Аэрофлота" в аэропорту Лондона. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на борт самолета, который готовится принять пассажиров рейса Лондон — Москва, поднялись сотрудники британской полиции и таможни и заявили о необходимости проведения осмотра судна, не сообщив причины и цели. Британские власти также потребовали, чтобы российский экипаж, включая капитана, покинули самолет. Командир судна предложил провести досмотр, но только в его личном присутствии.