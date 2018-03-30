МИД Турции осудил Израиль за применение силы против жителей сектора Газа

АНКАРА, 30 мар — РИА Новости. МИД Турции решительно осудил применение Израилем силы против жителей сектора Газа и назвал ее непропорциональной, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Не менее 14 палестинцев погибли, свыше тысячи получили ранения в столкновениях с израильскими военными вдоль границы сектора Газа в пятницу.

"Мы решительно осуждаем несоразмерное применение силы Израилем против мирных демонстрантов и выражаем озабоченность в связи с гибелью людей в результате действий сотрудников израильских сил безопасности. Израиль должен незамедлительно прекратить применение силы по отношению к мирным демонстрантам. В противном случае произойдет еще большее нагнетание напряженности в регионе", — говорится в документе.

МИД Турции призвал мировое сообщество оказать давление на Израиль с целью прекращения силовых акций против палестинцев.

Пятничные события задуманы как начало полуторамесячной череды протестов под общим названием "Великий марш возвращения".

Начало было приурочено к Дню земли. Он установлен в память о шести арабах, которые погибли в 1976 году в ходе протестов против экспроприации израильтянами их наделов. Кульминационное завершение мероприятия организаторы планируют на 15 мая, когда палестинцы отмечают Накбу — день национальной катастрофы, последовавшей за созданием Израиля в 1948 году.

Марш призван привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, в разные годы бежавших от израильских войск и ныне разбросанных по миру. Беженцы, численность которых вместе с потомками приближается к пяти миллионам, добиваются права на возвращение в свои дома, брошенные в пределах Израиля.