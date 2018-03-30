МИД Турции осудил Израиль за применение силы против жителей сектора Газа

АНКАРА, 30 мар — РИА Новости. МИД Турции решительно осудил применение Израилем силы против жителей сектора Газа и назвал ее непропорциональной, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
"Мы решительно осуждаем несоразмерное применение силы Израилем против мирных демонстрантов и выражаем озабоченность в связи с гибелью людей в результате действий сотрудников израильских сил безопасности. Израиль должен незамедлительно прекратить применение силы по отношению к мирным демонстрантам. В противном случае произойдет еще большее нагнетание напряженности в регионе", — говорится в документе.
МИД Турции призвал мировое сообщество оказать давление на Израиль с целью прекращения силовых акций против палестинцев.
Пятничные события задуманы как начало полуторамесячной череды протестов под общим названием "Великий марш возвращения".
Марш призван привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, в разные годы бежавших от израильских войск и ныне разбросанных по миру. Беженцы, численность которых вместе с потомками приближается к пяти миллионам, добиваются права на возвращение в свои дома, брошенные в пределах Израиля.