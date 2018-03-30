В Госдуме обвинили Британию в грубом нарушении международного права

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный считает, что досмотр самолета британскими властями — это грубое нарушение норм международного права и демонстрация правового нигилизма.

Ранее Британская полиция и таможня провели досмотр воздушного судна авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Лондона.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на борт самолета авиакомпании "Аэрофлот", который готовится принять пассажиров рейса Лондон-Москва, поднялись сотрудники британской полиции и таможни и заявили о необходимости проведения некого осмотра судна, не сообщив причины и цели осмотра. Британские власти также потребовали, чтобы российский экипаж, включая капитана, покинули самолет. Командир российского воздушного судна предложил провести досмотр, но только в его личном присутствии.

"Это продолжение той цепочки событий, которая, я бы сказал, другого вида. Уже грубое нарушение норм международного права, продолжение той же политики, которая связана с химическим оружием. Это демонстрация правового нигилизма международных норм", — заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Выступая 14 марта в британском парламенте с "обвинительной речью" в адрес РФ, премьер-министр Тереза Мэй заявила, в частности, и о том, что Лондон может ужесточить пограничный контроль и проверку частных самолетов из России и грузов, а также заморозить подозрительные российские госактивы.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.