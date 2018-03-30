В Чехии объяснили, почему выдали обвиняемого в хакерстве россиянина США

ПРАГА, 30 мар — РИА Новости. Обвинения со стороны США в адрес задержанного в Чехии россиянина Евгения Никулина были гораздо более серьезными, чем со стороны РФ, поэтому он выдан в США.

Об этом заявил в пятницу вечером глава чешского Минюста Роберт Пеликан, которому, согласно законодательству, принадлежит право на конечный вердикт в данном вопросе.

Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Он обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring.

Также ордер на арест Никулина был выдан Коптевским районным судом Москвы по обвинению в краже 3450 долларов посредством электронной платежной системы Webmoney.

Чешский Минюст получил 22 ноября 2016 года запросы на выдачу Никулина одновременно из Москвы и Вашингтона. В мае 2017 года пражский горсуд постановил, что Никулин может быть экстрадирован как в РФ, так и в США.

Обвиняемый опротестовал решение горсуда в части его возможной выдачи в США, однако Верховный суд в Праге 24 ноября 2017 года вынес решение, что Никулин может быть выдан в США.

Окончательное решение о выдаче Никулина в США, в соответствии с чешским законодательством, принял глава Минюста Роберт Пеликан. В ночь на пятницу Никулин на самолете Минюста США был экстрадирован из Праги в Вашингтон.

"У меня были два конкурирующих между собой обращения с просьбой об экстрадиции (Никулина), в США и в РФ, и, как обычно бывает в таких делах, я сравнивал степень тяжести уголовного обвинения, а также то, как данное государство добивалось задержания и выдачи человека своей юстиции", — сообщил журналистам Пеликан.

Сравнив оба обращения, министр, по его словам, пришел к выводу, что должен удовлетворить просьбу США.

"В США Никулин обвиняется в весьма серьезных уголовных преступлениях. США выдали ордер на арест Никулина и активно стремились к его задержанию. Наоборот, Россия отозвалась, когда он уже был задержан, к тому же в данном случае речь шла о менее серьезном преступлении, да уже и старом. Даже возникал вопрос о том, не истек ли в данном случае, согласно чешскому праву, срок давности", — добавил глава Минюста.

После того, как в четверг вечером Конституционный суд Чехии отверг жалобу защиты Никулина на решение Верховного суда в Праге о возможности его выдачи в США и на нарушение прав россиянина, Пеликану, по его словам, уже ничего не мешало принять решение о выдаче Никулина в США. Причем, добавил министр, была необходимость действовать быстро.

"Долгое время мы оценивали существование опасности вокруг господина Никулина в высокой степени, поэтому были приняты весьма строгие меры безопасности. Продолжать дальнейшее пребывание Никулина на нашей территории мы считали излишним и неподходящим", — отметил глава Минюста Чехии.