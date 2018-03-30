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В мире

Украинский суд арестовал российское судно "Норд"

21:1930.03.2018
(обновлено: 00:25 31.03.2018)
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© Фото : Государственная пограничная служба УкраиныЗадержанное рыболовецкое судно Норд. Архивное фотоЗадержанное рыболовецкое судно Норд. Архивное фото
© Фото : Государственная пограничная служба Украины

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости. Украинский суд арестовал задержанное ранее украинскими пограничниками крымское рыболовецкое судно "Норд", сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Задержанное рыболовецкое судно Норд в украинской части территориальных вод Азовского моря. 26 марта 2018
© Фото : Государственная пограничная служба Украины
Экипажу задержанного Украиной крымского судна подвезли продовольствие

"Продолжаем работу по задержанному судну "Норд", в частности, сегодня судом удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым (структура в составе Генпрокуратуры Украины. — Прим. ред.), которым на это судно нарушителя наложен арест", — написала Сарган в Twitter.

Украинские пограничники задержали "Норд" 25 марта в Азовском море и отвели в порт Бердянск. На его борту десять членов экипажа, все они граждане России. Судовладелец, производственный кооператив "Рыболовецкий колхоз имени Первого мая" (Керчь), заявил, что судно задержано противоправно, а действия погранслужбы опасны для жизни и безопасности моряков.

Правоохранители завели уголовное дело по статье УК Украины "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Экипажу покидать корабль запретили. Как сообщил владелец судна, запасы продовольствия, воды и топлива на исходе.

Крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье 211 УК "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". МИД России потребовал от Киева немедленно освободить членов экипажа и вернуть судно законному владельцу.

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В мире
Комментарии
10 пользователей оставили 10 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Вась Вась
Если "судно задержано противоправно, а действия украинских пограничников опасны для жизни и безопасности членов экипажа", а "Крымское управление ФСБ ранее возбудило уголовное дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава", то выходит задержание судна "Норд" незаконно и приравнено к пиратству. Как поступали в таких случаях с гражданами Сомали? Не стоит сдерживаться, господа ...
21:46
30.03.2018
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Иван Петров
Арестовать там же украинское судно.Сказать экипажу-"Ничего личного.Зуб-за зуб"!
21:29
30.03.2018
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