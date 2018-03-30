МВД Британии не комментирует планы по визовому запросу Виктории Скрипаль

ЛОНДОН, 30 мар – РИА Новости, Мария Табак. МВД Великобритании не комментирует свои планы касательно визового запроса племянницы Сергея Скрипаля Виктории Скрипаль.
В пятницу посольство РФ в Лондоне заявило, что рассчитывает на оперативную выдачу британскими властями визы Виктории Скрипаль, которая намерена навестить двоюродную сестру Юлию.
"Мы не даем комментариев по частным обращениям", — сказал РИА Новости представитель МВД Великобритании.
Ранее больница, в которой находятся Сергей и Юлия Скрипаль, сообщила, что состояние Юлии значительно улучшилось.