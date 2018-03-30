МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Первый вице-спикер Верховный рады Ирина Геращенко заявила, что в России после высылки остаются работать несколько десятков украинских дипломатов и консулов. Соответствующее заявление она опубликовала на своей странице в Facebook.

"В посольстве в Москве, в наших консульствах в Санкт-Петербурге, Ростове, Екатеринбурге, Новосибирске остаются несколько десятков дипломатов и консулов, которым теперь будет сложнее — вырастет нагрузка и давление", — написала Геращенко.

Она отметила, что Рада должна предпринять несколько шагов по защите своих представителей за рубежом: во-первых, Рада должна принять закон о дипломатической службе, усиливающий социальные гарантии дипломатов; во-вторых, в правительстве необходимо на уровне одного из вице-премьеров закрепить чиновника, который будет координировать работу всех ведомств по оказанию помощи родственникам заключенных, украинцев и крымских татар.

Геращенко также выразила надежду на то, что мировое сообщество будет солидарно в борьбе за освобождение "украинских заложников" и "усилении давления" на Россию.

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, а также США и Канада в понедельник приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". Москва приняла ответные зеркальные меры.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.