МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Первый вице-спикер Верховный рады Ирина Геращенко заявила, что в России после высылки остаются работать несколько десятков украинских дипломатов и консулов. Соответствующее заявление она опубликовала на своей странице в Facebook.
Она отметила, что Рада должна предпринять несколько шагов по защите своих представителей за рубежом: во-первых, Рада должна принять закон о дипломатической службе, усиливающий социальные гарантии дипломатов; во-вторых, в правительстве необходимо на уровне одного из вице-премьеров закрепить чиновника, который будет координировать работу всех ведомств по оказанию помощи родственникам заключенных, украинцев и крымских татар.
Геращенко также выразила надежду на то, что мировое сообщество будет солидарно в борьбе за освобождение "украинских заложников" и "усилении давления" на Россию.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.