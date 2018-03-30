СМИ: Аббас объявил субботу днем траура в Палестине по погибшим в Газа

ГАЗА, 30 мар — РИА Новости. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил субботу, 31 марта днем траура по соотечественникам, погибшим в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа, сообщило официальное агентство ВАФА.

Жертвами стычек, в которые вылилась одна из самых массовых за последние годы акций антиоккупационного протеста, стали не менее 14 жителей анклава, контролируемого оппозиционным исламистским движением ХАМАС.

"Президент Государства Палестина Махмуд Аббас принял решение объявить завтрашний день, субботу, днем национального траура в честь мучеников, которые погибли сегодня", — говорится в публикации.

По данным медиков, в столкновениях также ранены 1,2 тысячи палестинцев.

Пятничные события задуманы как начало полуторамесячной череды протестов под общим названием "Великий марш возвращения".

Начало было приурочено к Дню земли. Он установлен в память о шести арабах, которые погибли в 1976 году в ходе протестов против экспроприации израильтянами их наделов. Кульминационное завершение мероприятия организаторы планируют на 15 мая, когда палестинцы отмечают Накбу — день национальной катастрофы, последовавшей за созданием Израиля в 1948 году.

Марш призван привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, в разные годы бежавших от израильских войск и ныне разбросанных по миру. Беженцы, численность которых вместе с потомками приближается к пяти миллионам, добиваются права на возвращение в свои дома, брошенные в пределах Израиля.