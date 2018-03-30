СМИ: Аббас объявил субботу днем траура в Палестине по погибшим в Газа

ГАЗА, 30 мар — РИА Новости. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил субботу, 31 марта днем траура по соотечественникам, погибшим в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа, сообщило официальное агентство ВАФА.
"Президент Государства Палестина Махмуд Аббас принял решение объявить завтрашний день, субботу, днем национального траура в честь мучеников, которые погибли сегодня", — говорится в публикации.
По данным медиков, в столкновениях также ранены 1,2 тысячи палестинцев.
Пятничные события задуманы как начало полуторамесячной череды протестов под общим названием "Великий марш возвращения".
Марш призван привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, в разные годы бежавших от израильских войск и ныне разбросанных по миру. Беженцы, численность которых вместе с потомками приближается к пяти миллионам, добиваются права на возвращение в свои дома, брошенные в пределах Израиля.