В Лондоне безосновательно досмотрели самолет "Аэрофлота", сообщил источник

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Британские власти провели осмотр самолета "Аэрофлота" в аэропорту Лондона, не предъявив для этого оснований, сообщил РИА Новости источник в авиакомпании.

"Британская сторона не предоставила никаких оснований для осмотра воздушного судна", — заявил собеседник агентства.

"Принято решение, что после проведения осмотра воздушного судна британскими представителями власти, будет проведён дополнительный осмотр самолёта силами экипажа и представительства, так как в момент осмотра британцы заставили всех членов экипажа покинуть самолёт", — отметил источник.