В Госдуме осудили решение Чехии экстрадировать Никулина в США

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Выдача Чехией гражданина РФ в Америку направлена на охлаждение отношений между нашими странами, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий.

Ранее обвиняемый в РФ и США в хакерстве россиянин Евгений Никулин в ночь на пятницу был отправлен из Чехии в США.

"Выдача нашего гражданина в Америку — это действие, направленное на дальнейшее охлаждение отношений между нашими странами… В угоду Америке они, конечно, пошли на такой шаг, который по международному праву можно расценивать как недружественный в отношении наших граждан и нашей страны", — сказал собеседник агентства.

Парламентарий отметил, что Чехия должна была уведомить Россию о предполагаемой высылке гражданина РФ в США.

"В любом случае МИД Чехии должно было уведомить российскую сторону, российское посольство о данном факте", — пояснил он.

Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Он обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Также ордер на арест Никулина был выдан Коптевским районным судом Москвы по обвинению в краже 3 тысяч 450 долларов посредством электронной платежной системы Webmoney. Чешский минюст получил 22 ноября 2016 года запросы на выдачу Никулина одновременно из Москвы и Вашингтона. В мае 2017 года пражский горсуд постановил, что Никулин может быть экстрадирован как в РФ, так и в США. Обвиняемый опротестовал решение горсуда в части его возможной выдачи в США, однако Верховный суд в Праге 24 ноября 2017 года вынес решение, что Никулин может быть выдан в США.

Окончательное решение о выдаче Никулина в США, в соответствии с чешским законодательством, принял глава минюста Роберт Пеликан.