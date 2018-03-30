Главой парламента Туркмении избрана бывшая вице-спикер Гульшат Маммедова

АШХАБАД, 30 мар — РИА Новости. Новый состав Меджлиса (парламента) Туркменистана в пятницу на первом заседании избрал спикером Гульшат Маммедову, которая в парламенте прошлого созыва занимала пост вице-спикера, сообщает Туркменское телевидение.
Затем состоялись выборы председателя Меджлиса и его заместителя. На пост спикера парламента была предложена кандидатура Маммедовой. По результатам тайного голосования, парламент принял закон об избрании Маммедовой председателем Меджлиса.
На пост вице-спикера открытым голосованием был избран председатель Демократической партии Туркменистана Касымгулы Бабаев. После этого депутаты избрали председателей восьми парламентских комитетов.
Парламент принимает Конституцию, законы, вносит в них изменения и дополнения, контролирует их исполнение, принимает государственный бюджет, решает вопросы о проведении всенародных референдумов, назначает выборы президента Туркменистана, депутатов Меджлиса.