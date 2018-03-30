Порошенко отчитался о доходах

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко задекларировал в 2017 году 16 миллионов 303 тысячи 874 гривны (около 620 тысячи долларов) доходов, сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.

"Общая сумма доходов, полученных Петром Порошенко за 2017 год, равна 16 миллионам 303 тысячам 874 гривнам. 336 тысяч гривен (около 12,8 тысячи долларов) из них составляет заработная плата, которую глава государства из года в год в полном объеме перечисляет на благотворительные цели. 15 миллионов 795 тысяч 874 гривны (около 600 тысяч долларов) — проценты по депозитам", — говорится в сообщении пресс-службы, где также отмечается, что эти суммы были указаны президентом в декларации о доходах.

При этом сообщается, что сумма, которую Порошенко хранит на банковских счетах, за год сократилась на 430 тысяч гривен (около 16,3 тысячи долларов). Также сообщается, что в 2017 году Порошенко не получал дивидендов от предприятий, конечным бенефициаром которых он является. В пресс-службе напомнили, что Порошенко передал свою долю в самом крупном его активе, корпорации Roshen, в доверительную собственность трастовому фонду "Ротшильд".

Также в администрации президента отметили, что без изменений в 2017 году по сравнению с предыдущим годом остался перечень ценных бумаг, которыми владеет Порошенко, а также список его движимого и недвижимого имущества.

По данным пресс-службы, также президент задекларировал расходы за прошлый год. В их список вошли траты на отдых зимой, средства на эти цели были сняты с ранее задекларированных собственных счетов Порошенко. Также около 200 миллионов гривен (7,6 миллиона долларов) в 2017 году составили расходы Порошенко на благотворительность, однако они не были отображены в декларации президента, так как эти мероприятия финансировались Порошенко не как физическим лицом, а всеукраинской организацией "Благотворительный фонд Порошенко" и юрлицами, собственником которых является Порошенко.