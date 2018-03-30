Порошенко отчитался о доходах

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко задекларировал в 2017 году 16 миллионов 303 тысячи 874 гривны (около 620 тысячи долларов) доходов, сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.
При этом сообщается, что сумма, которую Порошенко хранит на банковских счетах, за год сократилась на 430 тысяч гривен (около 16,3 тысячи долларов). Также сообщается, что в 2017 году Порошенко не получал дивидендов от предприятий, конечным бенефициаром которых он является. В пресс-службе напомнили, что Порошенко передал свою долю в самом крупном его активе, корпорации Roshen, в доверительную собственность трастовому фонду "Ротшильд".
По данным пресс-службы, также президент задекларировал расходы за прошлый год. В их список вошли траты на отдых зимой, средства на эти цели были сняты с ранее задекларированных собственных счетов Порошенко. Также около 200 миллионов гривен (7,6 миллиона долларов) в 2017 году составили расходы Порошенко на благотворительность, однако они не были отображены в декларации президента, так как эти мероприятия финансировались Порошенко не как физическим лицом, а всеукраинской организацией "Благотворительный фонд Порошенко" и юрлицами, собственником которых является Порошенко.