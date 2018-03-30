Богданов встретился с одним из лидеров ХАМАС

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов в пятницу принял в Москве члена политбюро палестинского движения ХАМАС Мусу Абу-Марзука, на встрече обсуждалось палестино-израильское урегулирование, сообщается на сайте МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по проблематике палестино-израильского урегулирования с акцентом на задачу скорейшего достижения межпалестинского примирения", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Участники встречи также отметили "важность продолжения усилий по консолидации палестинских рядов на политической платформе ООП в качестве необходимого условия для практической реализации законных чаяний палестинского народа на создание собственного независимого государства".

"Восстановление подлинного палестинского единства должно также положительно сказаться на социально-экономической и гуманитарной обстановке в секторе Газа", — подчеркнули в МИД РФ.

Ранее посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил РИА Новости, что делегация ХАМАС находится с визитом в Москве в пятницу, планируются встречи в МИД РФ.