МИД призвал Израиль и Палестину к сдержанности

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Москва призывает палестинскую и израильскую стороны к сдержанности в связи с сообщениями о росте числа жертв и пострадавших в секторе Газа, заявили в МИД РФ.

"С российской стороны была выражена глубокая обеспокоенность в связи с поступающими сообщениями о росте числа жертв и пострадавших в секторе Газа в результате мер израильской армии по сдерживанию протестных акций палестинцев, начавшихся 30 марта в рамках многодневной кампании — так называемого "Великого марша возвращения", — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте российского ведомства.

"В Москве призывают палестинскую и израильскую стороны проявлять сдержанность и не допускать действий, от которых могут пострадать невинные люди", — подчеркнули в министерстве.