Цветы и воздушные шары в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня в Кемерово. 29 марта 2018

Цветы и воздушные шары в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня в Кемерово. 29 марта 2018

РИГА, 30 мар – РИА Новости. Комитет Рижской думы по финансам и административным делам одобрил оказание финансовой помощи семьям пострадавших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.

Мэр Риги Нил Ушаков заявил, что средства будут переданы при посредничестве латвийского отделения Красного Креста — точно так же, как в 2014 году была выделена финансовая помощь пострадавшим в конфликте на востоке Украины.

Однако инициативу поддерживали не все депутаты, сообщает Sputnik Латвия. Мнения членов комитета разделились. Представители оппозиции в целом отнеслись к предложению скептически.

Так, депутат Янис Борданс (Новая консервативная партия) заявил, что отношение жителей Риги к инициативе неизвестно, и в такой ситуации было бы правильнее жертвовать личные средства. Борданс пообещал, что сам он так и поступит. Пожертвовать личные средства решил и депутат Сандрис Риекстиньш.

В свою очередь депутат Вилнис Кирсис поинтересовался, связывался ли кто-то с жителями Кемерова, чтобы узнать, какого рода поддержка им нужна. Мэр ответил, что именно по этой причине решено сотрудничать с Красным Крестом — организацией, которая работает с подобными ситуациями постоянно.

Кирсис также заявил, что Рига действует избирательно в вопросах помощи другим странам в случае чрезвычайных ситуаций.

"Меня не оставляет ощущение, что это пожертвование основано не на искренних мотивах и что к таким событиям подходят довольно избирательно", — заявил он.

Ушаков, в свою очередь, подчеркнул, что есть моменты, когда люди объединяются вне зависимости от политических убеждений. Он высоко оценил инициативу Новой консервативной партии жертвовать деньги из личных средств.

"Однако если в то же время говорить о политике, как это делает Кирсис, это низко, но очень на него похоже", — ответил мэр, добавив, что "после сегодняшнего дня вряд ли сможет пожать Кирсису руку."

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В России был объявлен национальный траур.

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