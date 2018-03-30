Россия не собирается участвовать в гонке вооружений, заявили в Совфеде

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Если США решат устроить гонку вооружений, Россия в ней участвовать не будет, заявил член Совета Федерации и бывший посол РФ в США Сергей Кисляк на полях Столыпинского форума.

Ранее американский телеканал NBC сообщил, что Трамп во время последнего разговора с Путиным заявил, что США готовы к гонке вооружений с Россией и могут ее выиграть. Телеканал ссылкой на двух неназванных чиновников приводит следующие слова американского лидера в разговоре с российским коллегой: "Если вы хотите гонку вооружений, то мы можем это сделать, но я одержу победу".

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что это ложная информация и такая фраза в разговоре лидеров не звучала.

"Мы не собираемся участвовать в гонке вооружений. Если они будут побеждать, они будут побеждать сами себя", — заявил журналистам Кисляк.

Он отметил, что задача России не соревноваться в вооружении, а обеспечить стране безопасность и стабильное, устойчивое развитие.

Кисляк добавил, что период конфронтации РФ и США может быть долгим и тяжелым. По его мнению, россиянам надо спокойно относиться к этой ситуации.

Разговор Путина и Трампа состоялся 20 марта. Формально Трамп позвонил Путину, чтобы поздравить его с переизбранием. В Кремле тогда сообщили, что "разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях". Ранее в марте президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию рассказал о новых уникальных образцах российского оружия, которое, в частности, способно преодолевать любую систему противоракетной обороны.