Присяжные признали жену стрелка из Орландо невиновной

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Коллегия присяжных признала невиновной Нуру Салман, жену Омара Матина, застрелившего 49 человек в ночном клубе в американском Орландо, сообщает телеканал WKMG.

Жену стрелка арестовали 16 января прошлого года. Следствие настаивало, что она знала о том, что ее муж намерен совершить нечто противозаконное с применением огнестрельного оружия, и разработала для него алиби.

Женщине были предъявлены обвинения в пособничестве и помощи нападавшему, а также в препятствовании правосудию.

Присяжные изучили позицию обвинения и защиты, показания, которые обвиняемая дала ФБР, и задали несколько вопросов о пунктах обвинения. После этого они признали ее невиновной.

Сорок девять человек погибли, еще 53 были ранены в результате одного из крупнейших в истории США случаев массовой стрельбы, которая произошла в гей-клубе Орландо 12 июня 2016 года. Подозреваемый Омар Матин объявил о своей лояльности запрещенной в России и США террористической группировке "Исламское государство"*. После трехчасового противостояния он был ликвидирован сотрудниками полиции.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

