В ЛНР обвинили силовиков в нарушении "пасхального" перемирия

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (298)

ЛУГАНСК, 30 мар — РИА Новости. Украинские силовики нарушили "пасхальное" перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

В пятницу в Донбассе вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"Сегодня, 30 марта, в 17.00 вооруженные силы Украины открыли огонь с направления населенного пункта Лобачево по позициям Народной милиции в районе населенного пункта Желтое с применением гранатометов (три гранаты)", — говорится в сообщении представительства ЛНР в Telegram-канале.