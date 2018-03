Калифорнийский суд приравнял кофе к продуктам, вызывающим рак

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Суд штата Калифорния постановил производителей кофе маркировать его как канцерогеносодержащий, сообщает The Seattle Times.

C точки зрения судьи Элиху Берле, Starbucks и другим компаниям не удалось доказать, что польза от кофе превышает вред от него и что химическое вещество, вырабатывающееся в процессе обжарки, не приносит вред.

Теперь кофе, продающийся в Калифорнии, будут помечать предупреждением о риске развития онкологических заболеваний.

В 2010 году некоммерческая организация Council for Education and Research on Toxics подала в суд на более чем 90 компаний — производителей кофе в связи с законом штата, предписывающим предупреждать потребителей о наличии в продукте химиката, способного вызывать рак. Один из них, акриламид, содержится в кофе.

Производители настаивали на том, что это вещество содержится в зернах в незначительном количестве и что его надо исключить из текста закона. Кроме того, они утверждали, что кофе полезен для организма.

Суд настоял на своем, несмотря на то что в последнее время публикуется все больше исследований о безвредности или пользе кофе, отмечает The Seattle Times. В 2016 году Международное агентство исследований рака исключило его из списка "возможных канцерогенов".