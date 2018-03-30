Российское посольство надеется, что племяннице Скрипаля быстро выдадут визу

ЛОНДОН, 30 мар – РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ в Лондоне рассчитывает на то, что британские власти оперативно выдадут визу Виктории Скрипаль, которая намерена навестить двоюродную сестру Юлию.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.

"Сегодня посольство вновь связывалось с Викторией Скрипаль, племянницей Сергея Скрипаля. После информации о том, что состояние Юлии Скрипаль улучшилось и она может говорить, Виктория изъявила желание приехать в Лондон и посетить двоюродную сестру", — говорится в заявлении посольства, переданном в РИА Новости.

"Исходим из того, что британские власти, руководствуясь гуманитарными соображениями, оперативно выдадут ей визу", — отмечается в заявлении.