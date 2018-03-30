В МИД ФРГ прокомментировали высылку немецких дипломатов из России

БЕРЛИН, 30 мар — РИА Новости. Новость о высылке четырех немецких дипломатов из России не стала неожиданностью, заявил в пятницу глава МИД Германии Хайко Маас.

"Эта новость из Москвы не стала неожиданной", — говорится в заявлении министра, распространенного в рассылке ведомства.

По данным МИД ФРГ, ранее немецкому послу в России было сообщено о том, что четыре сотрудника германской дипломатической миссии должны покинуть страну. Аналогичное решение в отношении российских дипломатов в Германии ранее принял МИД ФРГ.

Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

Министерство иностранных дел РФ сообщило о вызове послов стран, предпринявших недружественные действия в отношении РФ по "делу Скрипаля", им будут вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.