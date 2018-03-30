МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Россия объявляет персона нон грата трех дипломатов Молдавии и одного из Румынии в ответ на действия этих стран по делу Скрипаля, сообщается на сайте МИД РФ.

Ранее министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии объявило персонами нон грата трех российских дипломатов, Румыния — одного российского дипсотрудника.

"Им были вручены ноты протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования указанных государств о высылке российских дипломатических сотрудников на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за так называемого "дела Скрипалей" российская сторона объявляет "persona non grata" соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в Российской Федерации", — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, а также США и Канада в понедельник приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом британского шпиона Сергея Скрипаля.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.