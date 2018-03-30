БЕРЛИН, 30 мар – РИА Новости. После решения Москвы о высылке четырех немецких дипломатов в Берлине по-прежнему привержены диалогу с Россией и намерены работать над европейской безопасностью и конструктивным будущим для отношений между двумя странами, заявил в пятницу глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Даже в нынешней ситуации мы по-прежнему привержены диалогу с Россией и будем работать над европейской безопасностью и конструктивным будущим для отношений между нашими странами", — говорится в заявлении министра, распространенном в рассылке ведомства.

По данным МИД ФРГ, ранее немецкому послу в России сообщили о том, что четыре сотрудника германской дипломатической миссии должны покинуть страну. Аналогичное решение в отношении российских дипломатов в Германии ранее принял МИД ФРГ.