Экс-посол России рассказал о риске заморозки США российских активов

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты понесут потери в долгосрочной перспективе, если заморозят российские активы, заявил журналистам член Совета Федерации и бывший посол РФ в США Сергей Кисляк на полях Столыпинского форума.

"Американцам придется еще очень внимательно просчитывать собственные потери от того, что они перестают быть предсказуемым и нормальным рынком. В долгосрочном плане это может аукнуться", — заявил Кисляк.

Ранее посол США в РФ Джон Хантсман не исключил возможности ареста российских активов в США из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Россия, Москва это категорически отрицает.