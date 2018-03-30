МИД Франции отказался комментировать зеркальные меры РФ по "делу Скрипаля"

ПАРИЖ, 30 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Министерство иностранных дел Франции отказалось комментировать ситуацию с мерами, принятыми Москвой вслед за высылкой российских дипломатов из США, Великобритании и стран Европы по "делу Скрипаля".
Работавший на британские спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
Министерство иностранных дел РФ в пятницу сообщило о вызове послов ряда стран, предпринявших недружественные действия в отношении РФ по "делу Скрипаля", им должны были вручить ноты протеста и объявить об ответных мерах. В числе послов, побывавших в российском МИД, была и посол Франции в России Сильви Берманн.