МИД Франции отказался комментировать зеркальные меры РФ по "делу Скрипаля"

ПАРИЖ, 30 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Министерство иностранных дел Франции отказалось комментировать ситуацию с мерами, принятыми Москвой вслед за высылкой российских дипломатов из США, Великобритании и стран Европы по "делу Скрипаля".

"Мы ответим вам в подходящее время", — заявили на брифинге в ведомстве в ответ на вопрос о том, известны ли уже имена высылаемых из России дипломатов и срок, к которому они должны покинуть страну.

Работавший на британские спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Позже 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в отношении всех стран, которые выслали дипломатов РФ в связи с "делом Скрипаля", приняты зеркальные меры.

Министерство иностранных дел РФ в пятницу сообщило о вызове послов ряда стран, предпринявших недружественные действия в отношении РФ по "делу Скрипаля", им должны были вручить ноты протеста и объявить об ответных мерах. В числе послов, побывавших в российском МИД, была и посол Франции в России Сильви Берманн.