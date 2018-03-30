Токсиколог: память Юлии Скрипаль после отравления могла пострадать

Полицейское оцепление рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери. Архивное фото

Полицейское оцепление рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери. Архивное фото

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Память пришедшей в себя Юлии Скрипаль после отравления в Солсбери могла пострадать, существует масса токсичных веществ, способных вызывать такой эффект, однако сложно делать какие-либо прогнозы, заявил РИА Новости врач-токсиколог Александр Селянин.

В четверг стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и может говорить, ее состояние быстро улучшается. В пятницу телеканал Sky News сообщил, что она уже может есть и пить.

"Конечно, может", — сказал Селянин в ответ на вопрос, может ли пострадать память после отравления.

По его словам, ядовитых соединений, способных вызвать потерю памяти, огромное количество.

"На самом деле мы в этой ситуации говорим беспредметно, потому что мы точно не знаем, что это было за вещество и как оно действует на человека… Группа (веществ) может быть одна, но каждое вещество из одной группы по-разному действует… Мы не можем сказать, идет она на поправку или нет", — добавил врач.

Работавший на британские спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.