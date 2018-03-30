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Кремль опроверг сообщения об обещании Трампа победить в гонке вооружений

16:0830.03.2018
(обновлено: 16:12 30.03.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПуск баллистической ракеты ОТРК Искандер-М. Архивное фотоПуск баллистической ракеты ОТРК Искандер-М. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Сообщения о том, что президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Путиным якобы заявил, что Соединенные Штаты победят в гонке вооружений, не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 

Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Архивное фото
© Минобороны РФ
Россия не будет участвовать в гонке вооружений с США, считает эксперт
Так он опроверг сообщение NBC, по утверждению которого Трамп сказал Путину, что США готовы к гонке вооружений и могут ее выиграть. Телеканал, ссылаясь на двух неназванных чиновников привел слова американского президента: "Если вы хотите гонку вооружений, то мы можем это сделать, но я одержу победу".

"Нет, такая фраза не была сказана в ходе разговора <…>. Мы делали сообщение по его результатам и сказали <…> все, что считали необходимым", — заявил Песков. Он напомнил, что беседа носила конфиденциальный характер, и российская сторона не склонна придавать гласности ее содержание.

О чем говорили Путин и Трамп

Беседа глав государств состоялась 20 марта. Формально Трамп позвонил Путину, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах.

Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Максим Блинов
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Россия не будет втягиваться в гонку вооружений, заявил Путин
В Кремле тогда сообщили, что "разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях". В частности, президенты обсудили актуальные вопросы мировой политики, в том числе проблемы стратегической стабильности и борьбы с терроризмом. Что касается гонки вооружений, то речь шла о необходимости скоординированных усилий по ее ограничению.

Кроме того, Путин и Трамп отметили необходимость скорейшего урегулирования ситуации в Сирии и конфликта на Украине, а также положительно оценили снижение напряженности вокруг Корейского полуострова.

Тогда же президенты условились о развитии дальнейших двусторонних контактов и обсудили возможность личной встречи на высшем уровне.

Трамп, со своей стороны, назвал разговор с Путиным "очень хорошим".

"Нет смысла"

В Совете Федерации прокомментировали сообщения о предполагаемых попытках втянуть Россию в гонку вооружений. Как полагает сенатор Виктор Озеров, в таком соперничестве с США нет никакого смысла, потому что технический уровень современных видов оружия, разработанного в России, уже защищает ее суверенитет.

Американская самоходная гаубица M109A6 Paladin. Архивное фото
© Фото : U.S. Army / Capt. Brett Tinder
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"Руководство России неоднократно заявляло, что в никакую гонку вооружений наша страна по приглашению Вашингтона втягиваться не будет — ни по количеству ракет, ни по количеству танков, самолетов и подводных лодок. Мы будет создавать и уже создали, как это продемонстрировало послание президента Федеральному Собранию, такие современные виды вооружений, которые, с одной стороны, гарантируют суверенитет и территориальную целостность российского государства, а с другой — не позволят ни одному из потенциальных агрессоров чувствовать себя неуязвимым", — заявил Озеров.

По его словам, сам Трамп является "человеком, далеким от знания военных вопросов", но американские военные отдают себе отчет в том, что тот уровень вооружений и военной техники, а также боевой готовности российских воинских частей и профессионализм военнослужащих гарантируют "немедленное нанесение ответного удара такой силы, который не позволит оставить в сохранности экономику агрессора".

"Мы знаем, что многие заявления Трампа далеки от объективного анализа ситуации в том или ином вопросе, однако для всех является очевидным, что никто не может чувствовать себя в безопасности в случае агрессии против России", — отметил сенатор.

Здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Минобороны: одностороннего военного превосходства в мире достичь невозможно
Озеров напомнил, что Россия не только не планирует наращивать свой военный бюджет до уровня, сопоставимого с американским, но и, напротив, с 2020 года планирует его сокращать. Это позволит сосредоточиться на решении социально-экономических вопросов, считает сенатор.

"Неслучайно сбалансированность последнего послания президента Федеральному Собранию продемонстрировала, что мы вышли на тот уровень боеготовности, который позволяет нам уверенно проводить внешнюю политику. Так что пусть американцы сами думают, как найти адекватный ответ на тот уровень вооружений, который есть у России", — заключил Озеров.

Самые мощные армии в мире
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Самые мощные армии в мире

"Безответственное заявление"

В Госдуме также отметили, что гонка вооружений бессмысленна, а усилия России направлены прежде всего на организацию переговорного процесса. 

Российский военнослужащий. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"И не в формате один на один, а с участием Китая, Индии и ряда других крупных государств. Вместо этого пытаются организовать междусобойчик с корейцами. С корейцами не могут разобраться и пытаются нас запугивать. Никто в гонке вооружений не выиграет", — сказал РИА Новости глава комитета по обороне Владимир Шаманов.

Он подчеркнул, что слова Трампа, если он действительно их произнес, можно назвать безответственными. По словам парламентария, в гонке вооружений никто не сможет победить, поскольку человечество накопило военный потенциал, способный несколько раз уничтожить все живое на планете.

"Уже цивилизация накопила как минимум шесть запасов только ядерного оружия, чтобы себя уничтожить. В этой гонке вооружений никто не выиграет. И советники не очень вменяемые в окружении Трампа, которые меняются как перчатки, затевают не очень хорошую игру", — отметил Шаманов.

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© РИА Новости, Инфографика
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