МИД Великобритании настаивает на виновности России в отравлении Скрипалей

Сотрудники экстренных служб закрепляют палатку на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери

Сотрудники экстренных служб закрепляют палатку на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери

ЛОНДОН, 30 мар — РИА Новости, Мария Табак. МИД Британии настаивает, что у инцидента в Солсбери "нет другого альтернативного объяснения, кроме виновности России".

"Это (меры со стороны РФ) не меняет факта: было покушение на убийство двух человек на британской территории, которому нет других объяснений, кроме как то, что в нем виновно российское государство. Россия вопиющим образом нарушает международное законодательство и конвенцию о химоружии, и действия стран по всему миру продемонстрировали глубину беспокойства международного сообщества", — сказала собеседница агентства.