МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Выздоровление дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии свидетельствует о том, что она была отравлена не "Новичком", считает бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.

Инцидент он считает спланированной провокацией британских спецслужб.

Телеканал Sky News сообщил, что пришедшая в себя после отравления в английском Солсбери дочь британского шпиона Скрипаля Юлия уже может пить и принимать пищу. Накануне стало известно, что она пришла в себя и может говорить, ее состояние быстро улучшается.

"Это хорошие новости. Порадуемся за гражданку Российской Федерации Юлию Скрипаль. Но данный факт свидетельствует о том, что, скорее всего, для ее отравления было применено не вещество А-234 "Новичок", которое называла премьер-министр Великобритании Тереза Мэй", — сказал Никулин РИА Новости в пятницу.

Он отметил, что Мэй заявляла об использовании советского нервно-паралитического газа "Новичок", к которому власти Британии приравнивают A-234, но, по мнению эксперта, "это было бы совершенно невозможно".

"Если бы он использовался, обоих Скрипалей уже бы не было в живых. И шансов выжить у них тоже не было бы. Если только в течение двух-трех минут им бы не вкололи антидот", — полагает эксперт.

По его мнению, "о веществе А-234 американцы и британцы сегодня знают гораздо больше, чем мы — они с ним возятся уже минимум 25 лет".

"За это время при уровне развития их науки и технологий уже можно что-то сделать. Это нечто другое — аналог. И, кстати, британские специалисты пришли к выводу, что это разновидность того вещества, которое было изобретено в Советском Союзе. Оно либо обладает более слабым действием, либо британцы подобрали такой эффективный антидот, который можно вколоть, и человек после этого выживет", — отметил собеседник агентства.

"Эта операция проходила под полным контролем британских спецслужб. Наготове была бригада скорой помощи, которая знала, что именно надо вколоть пострадавшим. Тут могут быть две версии. Либо это фальсификация доказательств, либо это другое вещество — менее токсичное", — заключил эксперт.

Инцидент в английском Солсбери с живущем в Британии шпионом Скрипалем и его дочерью, имеющей гражданство РФ, случившийся 4 марта, вызвал масштабный дипломатический скандал и массовую высылку российских дипломатов из ряда стран. Власти Великобритании, не предоставляя убедительных доказательств и отказываясь дать Москве доступ к расследованию, утверждают, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство.

Власти РФ все обвинения категорически опровергают и заявляют о готовности сотрудничать по расследованию. Президент России Владимир Путин отмечал, что обвинение РФ в причастности к отравлению Скрипалей — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. При этом Путин подчеркивал, что у России нет химического оружия, и это подтверждено международными наблюдателями.