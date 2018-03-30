Репортер из ДНР попал под обстрел на окраинах Донецка

ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Корреспондент информационной службы официального сайта самопровозглашенной Донецкой народной республики в пятницу попал под обстрел со стороны украинских силовиков на окраинах Донецка.

В пятницу в Донбассе вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"Сегодня, 30 марта, военный корреспондент официального сайта ДНР, находясь на линии соприкосновения в районе Ясиноватой, попал под обстрел со стороны ВСУ. Было зафиксировано три выстрела миномета ВСУ калибра 82 миллиметра. В ходе интервью с корреспондентом осколочное ранение получил военнослужащий ДНР", — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ДНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.