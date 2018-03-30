В Совфеде считают США самой заинтересованной стороной в "деле Скрипаля"

Полицейское оцепление рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери. 19 марта 2018

Полицейское оцепление рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери. 19 марта 2018

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. США больше всех были заинтересованы в инциденте в Солсбери, считает глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Сенатор заявил РИА Новости, что в инциденте в Солсбери еще предстоит тщательно разобраться. Однако уже сейчас можно говорить о том, что "более всего в этом были заинтересованы США", отметил он.

Парламентарий также полагает, что результаты расследования отравления экс-сотрудника ГРУ могут привести к отставкам в руководстве Великобритании и соответствующих службах, поскольку Лондон обвинил во всем Россию бездоказательно.

На брифинге в пятницу член Совета по внешней оборонной политике генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов предположил, что в ходе расследования инцидента с отравлением Скрипаля сфабрикованные против России обвинения Лондона будут разваливаться, что неизбежно приведет к отставкам во властных структурах Великобритании.

"Хочу согласиться, что отставки будут", — сказал Климов в ответ на заявление Михайлова.

Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

В четверг в МИД РФ вызвали посла США в РФ Джона Хантсмана, где ему заявили, что, исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата. Кроме того, закрывается генконсульство США в Санкт-Петербурге.