Посол Палестины удивлен, что Израиль опасается протестующих палестинцев

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Палестина удивлена, что Израиль, несмотря на колоссальные дотации от США на систему противоракетной обороны, опасается протестующих палестинцев, заявил РИА Новости посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.
"А что нам делать? У нас нет "Железного купола". У нас зато есть сильное желание, есть непоколебимость", — заявил посол в ответ на вопрос о реакции палестинских властей на такие сообщения.
"Но самое странное, что это государство, у которого есть "Железный купол", ракеты, одна из сильнейших армий мира, что оно боится группы протестующих. Вот что удивительно", — сказал дипломат.