Посол Палестины удивлен, что Израиль опасается протестующих палестинцев

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Палестина удивлена, что Израиль, несмотря на колоссальные дотации от США на систему противоракетной обороны, опасается протестующих палестинцев, заявил РИА Новости посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

Израиль получит от США в 2018 году рекордные 705 миллионов долларов на программы противоракетной обороны, сообщил ранее министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман. Он добавил, что средства будут потрачены как на разработку новых систем, так и серийное производство комплексов "Железный купол", "Праща Давида" и "Хец-3". По данным министра, США уже вложили в "защиту израильского неба" в общей сложности 6,5 миллиарда долларов.

"А что нам делать? У нас нет "Железного купола". У нас зато есть сильное желание, есть непоколебимость", — заявил посол в ответ на вопрос о реакции палестинских властей на такие сообщения.

"Но самое странное, что это государство, у которого есть "Железный купол", ракеты, одна из сильнейших армий мира, что оно боится группы протестующих. Вот что удивительно", — сказал дипломат.