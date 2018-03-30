СМИ: неизвестные обстреляли во Франции машину азербайджанского журналиста

ПАРИЖ, 30 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Азербайджанский журналист Рахим Намазов, получивший убежище во Франции, тяжело ранен в результате обстрела неизвестными, передает телеканал France3.

Инцидент произошел около 09.00 местного времени (10.00 мск) в коммуне Коломье неподалеку от Тулузы. С машиной Намазова, в которой ехала также его жена, поравнялся другой автомобиль. В сторону журналиста, по словам очевидцев, было сделано восемь выстрелов.

"Мужчина был тяжело ранен в спину. Его жена получила пулю в голову. Они оба были доставлены в больницу, где женщина позднее скончалась", — сообщает телеканал со ссылкой на собственные источники.

Автомобиль, из которого велась стрельба, скрылся с места происшествия. Информации о том, сколько людей находилось внутри, нет.

Сообщается, что Рахим Намазов проживает в Тулузе с 2010 года. До этого он находился под стражей в Азербайджане и получал угрозы.