Запад пытается "раскачать" ситуацию в России, считают в Совфеде

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Запад пытается раскачать ситуацию в России изнутри, используя любые протестные настроения граждан; ситуация в Кемерово, когда были вбросы через соцсети, свидетельствуют об этом, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

"Любой протест пытаются мгновенно перевести в политическую плоскость, пример этому ситуация в Кемерово, когда через социальные сети делали соответствующие вбросы",- сказал Климов на брифинге в пятницу.

Он подчеркнул, что западным странам не важны в этой трагедии человеческие жертвы, страдания людей. Им важно заявить о "недовольстве" граждан в РФ своей властью.

Сенатор подчеркнул, что кроме усиления оборонного потенциала, в докладах западных стран один из главных приоритетов — попытка взорвать ситуацию в России изнутри. При этом речь идет о тех гражданах, которым не более 35 лет. "Причем, это не только студенты, но уже дети 11-13 лет, с которыми идет работа через интернет-ресурсы", — подчеркнул он.

По мнению парламентария, главная задача России в плане обеспечения собственной безопасности на международной арене — наряду с модернизацией своих вооруженных сил и ядерной триады, необходимо сохранить внутреннюю политическую стабильность.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Во вторник, 27 марта, в центре Кемерово практически весь день проходил стихийный митинг, на котором от властей требовали наказать виновных и назвать "реальные" цифры погибших.

В среду СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти или вражды) в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети как пранкер Евгений Вольнов. По данным следствия, пранкер "публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию". Басманный суд Москвы в тот же день санкционировал его заочный арест.