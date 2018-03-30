Украинский телеканал "1+1" проверят из-за показа фильма "Служебный роман"

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам радио и телевещания назначил проверку украинскому телеканалу "1+1" из-за трансляции фильма "Служебный роман" с участием актрисы Алисы Фрейндлих, которая внесена в перечень лиц, якобы угрожающих национальной безопасности страны.

"Регулятор на заседании 29 марта назначил внеплановую проверку ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1", город Киев, из-за трансляции фильма с участием актрисы Алисы Фрейндлих, которая внесена в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности", — говорится в сообщении.

По данным регулятора, по результатам мониторинга вещания телеканала "1+1" 8 и 10 марта в эфире показали фильм "Служебный роман", одну из главных ролей которого Фрейндлих.

Ранее многие российские исполнители попали под запрет на въезд на Украину из-за того, что посещали Крым. Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности" страны. В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе попавших в список артистов Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Позднее украинский Минкульт расширил список до 113 человек.