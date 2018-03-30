В ЛНР заявили о готовности поделиться опытом с другими областями Украины

ЛУГАНСК, 30 мар — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник считает, что опыт ЛНР поможет другим областям Украины обрести свободу и независимость.

"Наш опыт может помочь всем областям Украины со временем обрести свободу и независимость. И тогда мы сможем вместе провозгласить новую Украину, в которой будут свободно жить представители разных национальностей и культур", — заявил Пасечник при обсуждении программы социально-экономического развития ЛНР на период до 2023 года на встрече с представителями Федерации профсоюзов республики.

Он добавил, что политика развития ЛНР по-прежнему направлена на интеграцию с РФ.