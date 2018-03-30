Посол Сербии посетил российский МИД

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Посол Сербии в Москве Славенко Терзич провел рабочую встречу в российском МИД на фоне скандала с массовой высылкой российских дипломатов.

"По вопросу высылки дипломатов у Сербии ясная и четкая позиция, Сербия не рассматривает вопроса их высылки. Потому что у нас очень дружеские отношения, которые мы сегодня развиваем и будем развивать в будущем", — сказал Терзич РИА Новости.

Он также пояснил, что его визит связан с "обычным дипломатическим общением с коллегами в МИД".

Ранее власти Сербии уже заявили, что не собираются предпринимать недружественных шагов в отношении России в связи с "делом Скрипаля".

После того как ряд государств НАТО и Евросоюза объявили о высылке российских дипломатов из своих столиц, ожидается, что российское дипломатическое ведомство предпримет ответные шаги. Согласно практике, для того, чтобы объявить дипломатов персонами нон грата, посла соответствующего государства приглашают в МИД России.