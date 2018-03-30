У Лондона есть вопросы к России, заявил посол Великобритании

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Великобритания пока не получила от Москвы ответов на определенные вопросы в контексте инцидента с Сергеем и Юлией Скрипаль, заявил журналистам посол Великобритании в России Лори Бристоу.

"Тогда как применение химического оружия на улицах Соединенного Королевства угрожает жизням множества людей в моей стране, у нас есть определенные вопросы к российскому государству, на которые мы еще не получили ответы", — сказал Бристоу.

В пятницу посол Великобритании побывал в российском МИД, где, как он позже сообщил журналистам, обсудил шаги, которые предприняли Москва и Лондон после инцидента в Солсбери. Деталей встречи Бристоу раскрывать не стал.

Работавший на британские спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в городе Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Позже 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом.

Москва в ответ выслала 23 сотрудника дипмиссии Великобритании, заявила о такой же мере в отношении 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Петербурге.