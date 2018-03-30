Силовики перебросили в Донбасс РСЗО "Град", танки и артиллерию, заявили ДНР

ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Украинские силовики перебросили в Донбасс реактивные системы залпового огня "Град", танки и артиллерию, заявил в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе согласовала режим прекращения огня к пасхальным праздникам с 30 марта. Однако в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что "пасхальное" перемирие в Донбассе не продержалось и 10 часов: утром украинские силовики возобновили обстрелы из минометов и гранатометов.

"Командование ВСУ продолжает сосредоточение тяжелого вооружения вблизи линии боевого соприкосновения. В частности, нашей разведкой зафиксировано: 122-миллиметровые самоходные гаубицы "Гвоздика" — 23 единицы; РСЗО "Град" — семь единиц; самоходная гаубица "Акация" — 11 единиц", — сказал Басурин.

По его словам, также вблизи линии соприкосновения выявлены 20 противотанковых пушек, 55 танков и почти 50 единиц бронетехники.