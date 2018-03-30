Путин поздравил ас-Сиси с победой на президентских выборах в Египте

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси по случаю его победы на президентских выборах, сообщает пресс-служба Кремля.
В телеграмме подчеркивается, что Россия ценит отношения стратегического партнерства с Египтом.
"Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества во всех сферах, а также координацию усилий в региональных и международных делах, в противодействии угрозам и вызовам глобальной безопасности. Это, несомненно, отвечает интересам дружественных народов наших государств", — добавляется в телеграмме.
По данным издания "Youm7", за действующего президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, согласно предварительным результатам, проголосовали свыше 23 миллионов избирателей, таким образом, он набирает более 90% голосов. Его конкурент Муса Мустафа получил около 3% поддержки жителей Египта.